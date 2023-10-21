Терапевт Завьялов назвал «небольшой» знак на коже, который сигнализирует о диабете

Диабет – это серьезное заболевание, которое увеличивает уровень сахара в крови. Существуют два типа диабета: первый и второй. Первый вызывается аутоиммунной реакцией, хотя его точные причины неизвестны. Диабет второго типа гораздо распространеннее. Он составляет около 90% всех случаев. Обычно его вызывают факторы, такие как недостаточная физическая активность и избыточный вес, но он также может иметь генетический характер. Об этом пояснил врач общей практики Юрий Завьялов.

Раннее обнаружение симптомов диабета второго типа позволяет начать лечение быстрее. Однако многие не знают, что кожные метки могут быть связаны с этим заболеванием. Они представляют собой мягкие наросты цвета кожи, выступающие над поверхностью кожи на небольшой ножке. Они чаще всего встречаются в складках кожи, таких как шея, под грудью, подмышки и пах.

Врачи отмечают, что кожные метки могут быть признаком диабета из-за высокого уровня сахара в крови, который способствует их росту. Высокий уровень сахара в крови свидетельствует о диабете и может быть вызван резистентностью к инсулину, при которой клетки организма не могут удалять сахар из крови. Это состояние может привести к метаболическим нарушениям. Пятна на коже также могут появиться из-за трения кожи между собой. Риск развития кожных меток выше, если у человека ожирение.