 

Терапевт Завьялов назвал «небольшой» знак на коже, который сигнализирует о диабете

21.10.2023, 20:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Диабет – это серьезное заболевание, которое увеличивает уровень сахара в крови. Существуют два типа диабета: первый и второй. Первый вызывается аутоиммунной реакцией, хотя его точные причины неизвестны. Диабет второго типа гораздо распространеннее. Он составляет около 90% всех случаев. Обычно его вызывают факторы, такие как недостаточная физическая активность и избыточный вес, но он также может иметь генетический характер. Об этом пояснил врач общей практики Юрий Завьялов.

Раннее обнаружение симптомов диабета второго типа позволяет начать лечение быстрее. Однако многие не знают, что кожные метки могут быть связаны с этим заболеванием. Они представляют собой мягкие наросты цвета кожи, выступающие над поверхностью кожи на небольшой ножке. Они чаще всего встречаются в складках кожи, таких как шея, под грудью, подмышки и пах.

Врачи отмечают, что кожные метки могут быть признаком диабета из-за высокого уровня сахара в крови, который способствует их росту. Высокий уровень сахара в крови свидетельствует о диабете и может быть вызван резистентностью к инсулину, при которой клетки организма не могут удалять сахар из крови. Это состояние может привести к метаболическим нарушениям. Пятна на коже также могут появиться из-за трения кожи между собой. Риск развития кожных меток выше, если у человека ожирение.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Гастроэнтеролог Алисова перечислила продукты, которые “любит” кишнечник

21.10 / Мнение: О большом факапе Европы… Необучаемые?

21.10 / «Автомобиль века»: Aurus Senat вызвал фурор на международной выставке в Каракасе

21.10 / Достижения в области3D-печатиорганов и ожидаемые сроки изготовления индивидуальной печени

21.10 / В Совете Федерации предложили обязать всех россиян иметь рога и копыта

21.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Уволили Сатановского

21.10 / Судно”Академик Федоров” отправляется из Санкт-Петербурга в Антарктиду

21.10 / Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева: повышенная раздражительность, агрессия могут указывать на болезни внутренних органов.

21.10 / Горелкин: Google изучит просьбу Киева по «дерусификации» поисковой выдачи

21.10 / «Нам должна вся Европа» – Россия потребует репарации с Германии, Франции и Польши за нападения в IX-XX веках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика