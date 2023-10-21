Гастроэнтеролог Алисова перечислила продукты, которые “любит” кишнечник

Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова заявила, что около 70-80 процентов всех клеток, производящих антитела, находятся в слизистой оболочке кишечника. Бактерии разлагают клетчатку и синтезируют неотъемлемые витамины, необходимые для организма. Здоровый кишечник играет значительную роль в профилактике заболеваний и воспалений.

Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова назвала продукты, которые “любит” кишечник. К ним относятся разнообразные кокосовые продукты, включая кокосовое масло, молоко и йогурт, обладают противомикробными, противогрибковыми и противовирусными свойствами, что делает их естественными врагами избыточного роста тонкого кишечника, дрожжевых грибков и паразитов. Кокос содержит среднетриглицериды, которые способствуют усвоению питательных веществ, особенно при заболеваниях кишечника. Кокосовый йогурт также обогащен полезными пробиотиками, способствующими росту дружественных бактерий в кишечнике.

Мята перечная, смесь водяной и колосистой мяты, обладает спазмолитическими свойствами, что делает ее идеальным средством для облегчения синдрома раздраженного кишечника и других проблем с пищеварением. Ментоловая свежесть перечной мяты способствует расслаблению кишечного тракта и уменьшает боль, вздутие живота и запор даже сравнимо с рецептурными лекарствами.

Жирная рыба богата кислотами Омега-3 и витамином D, что делает ее великолепным средством для поддержания здоровья кишечника. Омега-3 жирные кислоты снижают воспаление и способствуют развитию полезных бактерий в кишечнике. Исследования показывают, что данные микроэлементы могут играть ключевую роль в лечении хронических кишечных заболеваний, включая нарушения обмена веществ, ожирение и рак толстой кишки.