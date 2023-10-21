Психологические аспекты управления временем для женщин в бизнесе
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Я более 10 лет занимаюсь ведением бизнеса, построением команды, а также организацией мероприятий и различных событий и имею четкое представление, что организовать можно все, обладая определенными знаниями.
Как эффективно управлять временем?
В основных принципах тайм-менеджмента существуют пять основных принципов – цель, план, приоритеты, фокус, анализ.
Но для женщины этого мало, понимая женскую психологию, я хочу выделить важные аспекты:
1. Самое главное не пытаться делать все сразу и одновременно.
2. Взять за правило – отдыхать. Планировать свой отдых, качественный сон и перерывы в течении дня.
3. Не спешить. Чем спокойнее мы выполняем задачу, тем быстрее мы ее закончим.
4. Делегировать. Обращаться за помощью к близким, пользоваться услугами сторонних организаций, грамотно распределять задачи в коллективе.
5. Не бойтесь не успеть. Иногда очень много времени тратим на страх, я применяю простой способ: подумала – сделала.
6. Управлять своим вниманием. Иногда много времени уходит на социальные сети, бесполезную болтовню по телефону или переписки в мессенджерах. Не отвлекайтесь, заведите себе определенные часы для продуктивной работы
7. Отследить и устранить внутренние помехи:
- неумение отказывать;
- привычка откладывать дела;
- неверно оценивать сроки и объёмы работы;
- медлительность;
- рассеянность;
- неумение слушать;
- отсутствие привычки составлять список дел.
Теперь можно поговорить о стратегиях эффективного управления временем:
1. Планирование. Заранее составить план на год, квартал, месяц, неделю, день. Прописать дедлайны. Если требуется, вносить изменения. Такой визуал дает возможность увидеть реальную нагрузку и оценку своих возможностей.
2. Привязка ежедневной работы к целям. Так мы расставляем приоритеты, какие действия меня приведут к моей высшей точке реализации, а какие сдвинут мой фокус.
3. Структурирование. Максимально структурировать задачи на:
- срочные и важные;
- важные, но не срочные;
- неважные, но срочные;
- несрочные и неважные.
4. Эффективно распределить их выполнение в течении дня.
5. Разделять большие задачи на малые. Легче для психики и результативнее.
6. Время на отдых и сон. Перерывы между делами, вечерняя прогулка, время для себя и качественный сон поддерживают нас в ресурсном состоянии.
7. Самые сложные дела с утра. Пока максимально работоспособны, сделать можно быстро и легко.
8. Мотивация. Понимать для чего вы совершаете определенные действия, к какому результату они приведут.
9. Благодарность. Благодарить себя за взятые вершины и мелкие задачи, от элементарных слов что я нашла время и сделала это, до подарков себе.
10. Отказ от вредных привычек. Стоит ли описывать сколько времени уходит только на курение? Подумайте и о других вредных привычках, как они забирают наше драгоценное время и здоровье, ресурсы и возможности.
11. Изучать техники тайм-менеджмента.
Хочу отметить, что не все техники одинаково эффективных для всех, тестируйте, анализируйте, выбирайте лучшую для себя. Следуя этим правилам, вы сможете овладеть искусством все успевать.
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