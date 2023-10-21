 

Якубовича резко ударили в эфире шоу на глазах у зрителей

21.10.2023, 20:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За последние пару лет на главном телеканале страны произошли серьезные перемены. Зрители перестали видеть на экранах иноагента Максима Галкина, неровно дышащего к Израилю Ивана Урганта, даже седовласый красавец в шелковых носках Дмитрий Дибров уступил свое место в проекте “Кто хочет стать миллионером?”. Зато Леонид Якубович до сих пор крепко держится за свой знаменитый барабан на шоу “Поле чудес”.

В новом выпуске передачи знаменитый усач традиционно просил назвать слово и открыть верные буквы. Участники дарили ему подарки, а один из них превзошел все ожидания. Девочка вручила ведущему легкую волшебную палочку, которую сделала в центре детского развития. Также она резко ударила Якубовича по лбу этим креативным изобретением.

“Каждый ребенок может стать волшебником. Нужно просто сделать палочку, поверить в свои силы и без сомнений и страха идти к своей мечте”, — заявила юная особа. Она торжественно обратилась к ведущему. Леонид Якубович получил наставление быть всегда здоровым и счастливым.

Похоже, что творческий сюрприз очень понравился звездному предводителю шоу “Поле чудес”. После душевной беседы Леонид Якубович попросил вынести девочке взаимный подарок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Психологические аспекты управления временем для женщин в бизнесе

21.10 / Иногда любить – значит отпустить: звезда СССР и России со слезами вспомнила мужа

21.10 / Стыдно признаться: Проклова на Первом канале выдала сенсационную правду

21.10 / «Полный запрет торговли с Россией» – Эстония требует его включить в новый пакет санкций ЕС

21.10 / Fox Business – Байден зациклен на Украине, потому что нажился на местной коррупции

21.10 / Плачет душа: похудевшую Пегову с трудом узнали поклонники

21.10 / Давайте будем благодарны: Алферова заявила о подарке для россиян

21.10 / Без воды, электричества и бензина — France 24 рассказал, как выживают беженцы в секторе Газа

21.10 / Поставленные Киеву «Абрамсы» лишь добавят хлопот для ВСУ и станут целями для ВС России, утверждают z-пропагандисты

21.10 / Депутат Госдумы предложил «уничтожить» пятую часть населения России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика