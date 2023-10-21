Мнение: О большом факапе Европы… Необучаемые?

Еврокомиссия опубликовала данные о потерях российской экономики от санкций. С момента их введения прошло полтора года с хвостиком. Что получилось у 16% мировой экономики сделать с 1,5%?

И как это помогло Украине?

Изначально еврочиновники заявляли, что «#санкции направлены на ослабление способности России финансировать военные расходы и конкретно нацелены на политическую, военную и экономическую элиту, ответственную за СВО». По факту получились три крупных «достижения»:

— «Заморожены», то есть, по факту украдены 300 млрд долл. международных резервов России, что в большей степени ударило по доверию к западным институтам;

— Экономика России может продолжить сокращаться в 2023 году: по прогнозам ОЭСР, её ВВП снизится на 2,5% в худшем сценарии. Или на 0,2%, согласно консенсусному мнению Всемирного банка. А вот МВФ ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на 0,7%…

— В начале года месячные доходы России от экспорта нефти снижались на 30-40% в годовом выражении. Сейчас — уже нет, поскольку цена российской Urals с июля превышает «потолок», который установили страны G7 и Евросоюза. Возможно, поэтому в инфографике Еврокомиссии приведены только данные за январь-февраль.

Других «побед» у #ЕС нет.

А что на главном фронте санкционной борьбы?

«России прочили падение добычи нефти на 30%, ВВП – на 15%, импорта – до 50%, но ни один из этих прогнозов не оправдался, — сетуют эксперты из Национальной академии наук Украины. — Экспорт РФ в 2022 году не уменьшился, а вырос на 20% и достиг 591 млрд долл.: рекордного показателя за всю историю страны. Западные страны покупают у РФ платину, никель, медь, алюминий, алмазы, некоторые продукты из стали – по меньшей мере на 20 млрд долл. ежегодно. РФ нарастила экспорт сжиженного газа с 14,22 млрд кубических метров в 2021 году до 19,2 млрд в 2022 году. Компоненты для производства оружия, в том числе микросхемы, беспрепятственно попадают в Россию через Турцию, Китай, Кыргызстан, Казахстан, Армению, Узбекистан. При этом #Россия покупала всё необходимое для производства оружия даже в США, например, станки американской корпорации NSH. Германские станки SPINNER для реализации программы по наращиванию производства осколочно-фугасных снарядов для танков попали в РФ через Турцию. А беспилотники «Ланцет» россияне производят на станках из Японии и Южной Кореи. Наконец, в сентябре 2023 года было обнаружено, что новые дроны-камикадзе, используемые ВС РФ… имеют европейские компоненты».

Нагадила ли Европа российской экономике? Да, пусть и не так сильно, как, вероятно, хотела. И 300 млрд украденных долларов — пожалуй, самый сильный ущерб.

Ослабила ли она мощности российского ОПК? Судя по ракетам, снарядам, дронам и прочей номенклатуре вооружений — не так, чтобы существенно. А вот европейский ВПК даже общими усилиями не может наладить обещанный выпуск «миллиона снарядов для Украины»: пока он производит лишь треть от заявленного. И одну шестую от выпускаемого в попавшей под «адские #санкции» России.

А вот помогла ли европейская санкционная война против РФ защититься Украине?

И где исчезли 27 млрд долл. чисто военной помощи Киеву со стороны ЕС?

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