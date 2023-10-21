 

«Автомобиль века»: Aurus Senat вызвал фурор на международной выставке в Каракасе

21.10.2023, 19:33, Разное
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Отечественный Aurus Senat вызвал фурор на Международной автомобильной выставке в Каракасе и взял гран-при. Он оказался наиболее динамичным, комфортным и востребованным среди всех представленных машин.

Венесуэльские автомобильные блогеры назвали Senat «автомобилем века», отметив такие его особенности, как мощный двигатель, роскошный салон, электрические стеклоподъёмники. По словам одного из них, он с радостью пересел бы на Aurus со своего Volkswagen Santana 1998 года.

«Если мы говорим о том, получился ли этот автомобиль, то вопроса просто нет… Это безусловная победа. Американцы ездят на «Кадиллаках», немцы ездят на BMW, россияне ездят на «Аурусах» – достойно! С этой моделью русские вошли в пантеон мировой автомобильной славы», – заявил он.

Единственным минусом обозреватели сочли расход от 10 до 28 литров на 100 километров.

«Это допустимо для армейского грузовика, который заправляется за государственный счёт, но обычному автовладельцу надо год копить карточки на бензин, чтобы затем неделю поездить на этой машине. Почему разработчики не подумали об этом – загадка, – пишет венесуэльский журнал De Conducir. – Можно предположить, что россиянам выдают больше карточек, но каким надо быть богачом, чтобы их все отоваривать, и на какой заправке вообще есть столько бензина? Это явная недоработка, которая, как мы надеемся, будет устранена перед началом экспорта».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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