 

Иногда любить – значит отпустить: звезда СССР и России со слезами вспомнила мужа

21.10.2023, 19:01, Новости дня
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Телеканал “Россия 1” представил новый выпуск шоу “Привет, Андрей!”, посвященный дню рождения Ярослава Сумишевского. Артист порадовал собравшихся гостей музыкальным выступлением, публика ликовала. Поздравить именинника в студию программы пришла звезда СССР и России, певица и поэт-песенник Татьяна Назарова.

Ведущий шоу Андрей Малахов объявил, что знаменитость давно пропала с радаров и ведет непубличный образ жизни. Накануне эфира автор песни “Ах, какая женщина!” позвала съемочную группу шоу к себе домой и показала на камеру, как живет.

В лучшие времена она писала песни для королевы советской эстрады Аллы Пугачевой, императрицы Ирины Аллегровой и многих других выдающихся суперзвезд, а сейчас живет на дачном участке в крохотном домике, который построила на взятые в кредит 300 тысяч рублей. Татьяна Назарова спустилась с небес на землю и начала ценить не славу и влияние, а свою пожилую маму, с которой все-таки придется расставаться.

“Я дважды замужем была. Мой первый муж уехал в Израиль. А второй… мы прожили 20 лет, он нашел просто поэтессу, она стала для него музой. Иногда любить — значит отпустить”, — вспомнила любимого со слезами Татьяна Назарова.


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