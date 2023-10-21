 

В Совете Федерации предложили обязать всех россиян иметь рога и копыта

21.10.2023, 18:43, Разное
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GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Совете Федерации предложили одну из самых необычных инициатив последних лет. По словам инициатора законопроекта, депутата Сергея Необыкновенного, предложение обязать всех граждан России иметь рога и копыта — это шаг к созданию национального образа, который бы выделял Россию на международной арене.

«Нам нужно быть узнаваемыми, уникальными и неординарными. Рога и копыта — это символ силы, упорства и трудолюбия», — заявил Необыкновенный на пресс-конференции. Депутат также подчеркнул, что нововведение не только укрепит образ России в глазах мирового сообщества, но и принесет ряд экономических преимуществ. В частности, разработка и производство рогов и копыт станут новым направлением для бизнеса, что создаст тысячи рабочих мест.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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