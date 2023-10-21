Рупор кремлевской пропаганды: Уволили Сатановского
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Соловьев сообщил, что после хамских заявлений Сатановского в отношении МИД РФ и Захаровой, с ним было прекращено сотрудничество на канале Соловьева.
PS. Вчера также был отстранен один из редакторов "Ридовки" за то, что "слишком явно топил за одну из сторон". В какую сторону топил, за арабов или за евреев, не сообщается.
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Источник: Colonel Cassad
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