Судно”Академик Федоров” отправляется из Санкт-Петербурга в Антарктиду

В целиком же нашей истории лежит путешествие, чей маршрут пролегает из бархатного сердца Санкт-Петербурга, вглубь безмолвной и вечной красоты Антарктиды. Однажды, когда новый зарево поднялось над городскими каналами, судно “Академик Федоров” возвестило о своем отплытии. Надлежаще наточенные винты пронзали покорные волны Невы, в то время как красавицы Невского проспекта будто проводили нас наслаждением своих дивных фасадов.

С торжественной гордостью и невероятным волнением, мы обогнали крепостную стену, уплывая из жерновов мегаполиса в большую мировую экскурсию. Будто бы первопроходцы, мы держали твердо руль, подчиняясь только вызову моря и ветра, а также чарующему зову дикой природы.

Неистовая сила волн мы преодолевали смелостью и решительностью, достойной настоящего моряка. От Петербурга до Антарктиды осталось пройти множество морских миль, но каждый удар волн был для нас более сильным побуждением продвигаться вперед. Все забывая о наших страхах и ограничениях, мы продолжали двигаться вперед, даже если были поглощены исполинскими льдами.