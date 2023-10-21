 

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева: повышенная раздражительность, агрессия могут указывать на болезни внутренних органов.

21.10.2023, 18:00, Разное
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Психоэмоциональные симптомы, такие как повышенная раздражительность и агрессия, могут быть признаками болезней внутренних органов, отмечает гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Она подчеркивает, что нарушения, происходящие в работе органов, могут оказывать влияние на психическое состояние человека.

Лебедева объясняет, что у пациентов, жалующихся на резкие изменения своего психологического состояния, специалисты часто подозревают заболевания органов, отвечающих за очищение организма от вредных веществ и токсинов. При таких заболеваниях уровень вредных веществ в крови может возрастать, и они могут воздействовать на мозг, вызывая психические и поведенческие проблемы.

Врач добавляет, что некорректная переработка продуктов в организме может вызвать нейровоспаление в мозгу и нарушение баланса нейромедиаторов, что, в свою очередь, может привести к изменениям настроения, включая агрессию и раздражительность.

По словам Лебедевой, повышенная раздражительность может быть связана с проблемами печени, в то время как заболевания желчного пузыря могут проявиться через потерю аппетита из-за недостаточной выработки желчи, необходимой для расщепления жиров.


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