 

Горелкин: Google изучит просьбу Киева по «дерусификации» поисковой выдачи

21.10.2023, 18:00, Разное
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На встрече жены президента Украины с представителями Google, прошедшей 20 октября, последняя подняла вопрос о “дерусификации” поисковой выдачи и рекомендаций на YouTube для пользователей из Украины. Елена Зеленская, первая леди Украины, выразила эту просьбу в ходе встречи и также попросила отключить привязку страны в YouTube к региону СНГ.

Депутат Госдумы Антон Горелкин поделился своим мнением в Telegram-канале, считая, что Google, вероятно, выполнит этот запрос Киева, в соответствии с американской политикой. Однако он выразил сомнения в том, что это поможет убрать русский язык с территории Украины. Горелкин предположил, что эта инициатива является частью информационной политики, направленной на уменьшение его роли, так как многие украинцы продолжают на нем говорить.


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