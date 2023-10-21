 

Стыдно признаться: Проклова на Первом канале выдала сенсационную правду

21.10.2023, 17:50, Новости дня
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Было время, когда вокруг заслуженной артистки РСФСР развернулись нешуточные дискуссии. На седьмом десятке лет звезда фильма “Будьте моим мужем” вдруг решила представить на всю страну каверзную информацию о знаменитом режиссере. Из-за этого Елена Проклова даже потеряла дружбу с коллегами, которые считали ее благородной личностью.

Немногим позже артистка вызвала шумиху волнительным состоянием здоровья, о котором пестрили многочисленные заголовки газет и сетевых СМИ. К счастью, совсем скоро все устаканилось, а теперь Елена Проклова вновь приковывает внимание россиян на федеральном канале России.

На этот раз заслуженная артистка стала гостьей шоу “Сегодня вечером” под предводительством Николая Цискаридзе. Ведущий спросил у звезды, как она отметила юбилей — 70 лет. “Мне стыдно признаться. Я свой юбилей отменила. Мне супруг предложил яхту, созвать друзей…” — выдала сенсационную правду Елена Проклова на Первом канале.

По словам артистки, застолье и подарки в день рождения ей были чужды. Тогда она извинилась перед приглашенными на яхту гостями и отправилась на дачу в Сочи. Елена Проклова провела важный праздник в горах, загорая в купальнике с дочерью и близкой подругой.


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