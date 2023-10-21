 

Fox Business – Байден зациклен на Украине, потому что нажился на местной коррупции

21.10.2023, 17:40, Новости дня
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Конгрессвумен от штата Джорджиа Марджори Тейлор Грин в эфире телеканала Fox Business показала копию чека, который брат американского президента Джеймс (Джим) Байден передал Джо Байдену в тот же день и на ту же сумму, что он получил от терпящей крах американской компании AmeriCorps. По её словам, это классический пример схемы по отмыванию денег, которые семья Байдена применяла и на Украине, и на Ближнем Востоке.

С нами на связи конгрессвумен от штата Джорджиа Марджори Тейлор Грин, она ещё больше расскажет нам о реакции на речь Джо Байдена, произнесённую вчера вечером. Марджори, спасибо, что вы пришли к нам в пятницу. Вас удивило, что половина речи или даже более была про Украину и что 60 процентов денег или больше идут на Украину? Я думал, что, вернувшись из Израиля, Байден не будет так делать. Но этого не произошло.

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, конгрессвумен от штата Джорджиа: Нет, я не удивлена, потому что точно знаем, почему Джо Байден так зациклен на теме Украины. Его семья вместе с ним заработали много денег на коррумпированных бизнес-сделках в странах вроде Украины, но также на Ближнем Востоке, в Китае и во многих других. И мы сегодня имеем доказательства этого, которые мы и представили.

Я слышал что-то про кредит в размере пары сотен тысяч долларов, который был отмыт как-то через Джима Байдена, а тот действовал через главного Байдена. Что там произошло, Марджори?

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Речь идёт об этом чеке. Это копия того чека, который брат Джо Байдена Джеймс выписал ему. И это классический пример отмывания денег. Вот, что произошло. Джеймс Байден выписал этот личный чек брату Джо Байдену с личного банковского счёта в тот самый день, когда 200 тысяч долларов  это, кстати, та же сумма, что указана на этом чеке, — ушли AmeriCorps, разорённой компании, которая управляла сельскими больницами и была на грани банкротства. 200 тысяч долларов ушли этой компании, и AmeriCorps отписала 200 тысяч долларов напрямую Джеймсу Байдену на его личный банковский счёт. И в тот же самый день он подписал чек своему брату Джо Байдену.
 
А хотите знать, почему разорённая компания «выплачивала долг» Джеймсу Байдену? Судебные документы по банкротству показывают, что Джеймс Байден сам говорил, что его фамилия приносит сильные политические связи, которые могут привлечь деньги с Ближнего Востока.

Дата выхода в эфир 21 октября 2023 года.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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