 

«Нам должна вся Европа» – Россия потребует репарации с Германии, Франции и Польши за нападения в IX-XX веках

21.10.2023, 17:33, Разное
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Российское военно-историческое общество подготовило проект закона о требовании выплаты репараций странами, которые нападали на Россию с IX века.

Эксперты оценили ущерб, нанесенный российской экономике и гражданам в десятках конфликтов, в 10,5 триллионов долларов США

– Ещё в IX веке поляки пытались захватить нашу страну, а когда не смогли, убивали русских людей и жгли их дома. Потом были немецкие псы-рыцари, французы, литовцы – одним словом, нам должна вся Европа, – объявил журналистам глава РВИО Владимир Мединский.

Госдума рассмотрит законопроект о взыскании репараций в ноябре. Сразу же после его принятия требования о возмещении ущерба будут предъявлены ФРГ, Франции, Польше, Литве, Болгарии, Румынии, Австрии и другим европейским странам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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