Мнение: Легенда филфака

Эту историю я услышал вскоре после поступления в МГУ – то есть в середине 80-х годов прошлого (о ужас!) века. Но, думается мне, эта история вечна и с разными вариациями и поправками на даты рассказывается каждому очередному поколению студентов нашего славного ВУЗа.

Филфак (то есть, конечно же, именно филологический, а никакой не философский) факультет – это, как всем известно, «факультет невест». Там всегда было много девушек «на выданье» и совсем мало собственных «женихов». Сей факт даже отражен в известной МГУ-шной серии анекдотов: «Стояли три девушки…» Про филфак там было – «стоят три девушки – две замужем, а одна – с филфака» (еще, помнится, в той серии было что-то типа «стоят три девушки: две красивых, а одна – с ВМК»; «… две умных, а одна – с юрфака», и даже «… две девушки, а одна…» вот уж и не помню, что ж там был за факультет!).

Но, говорят, что где-то – то ли в 60-х, то ли в 70-х – ситуация на филфаке была просто аховой. Мужской дух оттуда повыветрился почти окончательно, и профессура взвыла: студенческая успеваемость неудержимо покатилась вниз. По всему факультету слонялись вялые, растрепанные, опухшие и совершенно ненакрашенные студентки, в нелепых, грязных платьях и чуть ли не в пижамах. Некоторые, уже ничего не стесняясь, являлись на лекции прямо в бигудях. Никто не хотел отвечать, никто не рвался осваивать премудрости лингвистики и плюсквамперфекта. Мутный взор со всех скамеек, замедленная речь, ковыряние заколкой в зубах, давно не стиранные комбинации, торчащие из-под мятых юбок – все эти сюрреалистические картины стали до жути привычны для уже махнувших на себя рукой преподавательниц и стареньких, ничего не понимающих профессоров.

Пришлось принимать решение аж на уровне ректората. Ректорат обратился в Политбюро, и тамошние удивленные старцы, кряхтя, согласились помочь…

О том, что ж за решение было предложено, читаем на моем супер-занимательном Бусти, по ссылке https://boosty.to/sapojnik. Велкам, дорогие друзья!