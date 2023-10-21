Американские биологи открыли новые биомаркеры старения

Биологи США, в результате многолетних исследований, обнаружили важное научное открытие – новый биомаркер старения. Этот открытый биологический индикатор позволяет точно определить возраст организма и предоставляет ценную информацию о состоянии его здоровья.

Исследователи изучали специфические изменения в различных биомолекулах, связанные со старением. В результате интенсивных наблюдений и экспериментов им удалось идентифицировать определенное вещество, которое стабильно и систематически изменяется с течением времени.

Новый биомаркер старения является революционным достижением в исследовании старения. Он позволяет не только оценить физиологический возраст организма, но и прогнозировать предрасположенность к определенным заболеваниям и даже предугадывать продолжительность жизни.