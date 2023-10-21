 

Наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа под угрозой срыва

21.10.2023, 16:50, Разное
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Армия Израиля в затруднительной ситуации на переднем крае: бронетехника под угрозой от палестинских беспилотников.

Танки Merkav являются авангардом израильской наземной операции в Газе, они первые должны открывать путь для пехотных подразделений после воздушных атак на сектор Газа. Об этом заявил бригадный генерал АОИ Хишам Ибрагимом, командующий бронетанковым корпусом израильской армии.

Но, кажется, что «Меркав» в настоящее время переживает не лучшие дни. В течение всего 14 дней войны с Палестиной Израиль потерял 10% своей бронетехники, которая является единственной мобильной, тяжело бронированной и мощной платформой на поле боя. Оказалось, что они крайне уязвимы перед палестинскими дронами, кумулятивными боеприпасами и современными противотанковыми ракетами.

Атаки ХАМАСа также свидетельствуют о растущей активности и возможностях бойцов сектора Газа в использовании беспилотников в военных операциях. Несмотря на значительное преимущество армии Израиля, ЦАХАЛ каждый день несет серьезные потери, и ковровые бомбардировки Газы не помогают стабилизировать ситуацию.

Таким образом, Израиль столкнулся с новой угрозой для своей бронетехники, которая может повлиять на исход наземной операции в Газе.


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