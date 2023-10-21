 

Плачет душа: похудевшую Пегову с трудом узнали поклонники

21.10.2023, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вот она — мода на стройность! Легкая на подъем и заводная блондинка в последнее время сильно похудела. Амбициозная звезда российских сериалов продемонстрировала результат в официальном аккаунте. И все бы славно — и грудь, и бедра на месте. Да только Ирина Пегова обрела отнюдь не веселое выражение лица.

Добившись тонкой талии, знаменитость уже не светится от счастья, как прежде. Вместо легкого румянца появилась бледность. Несколько свежих кадров, сделанных в разгар золотой осени подтверждают это. Изменения во внешности Ирины Пеговой видно невооруженным глазом, а вот саму ее с трудом узнали.

Милая пышка-хохотушка превратилась в строгую молчаливую леди. Знаменитая артистка сняла крупным планом свое лицо. Уголки губ опустились, а блеск чарующих глаз словно потух. В комментариях начались бурные обсуждения: почему Ирина Пегова теперь такая?

“Что-то у вас сегодня какое-то не солнечное настроение”, “Плачет душа”, “Непривычно вас видеть без улыбки”, — отреагировали поклонники.

Публика волнуется за любимую народом артистку и надеется, что скоро звезда выйдет на связь здоровой и счастливой красавицей. Наверняка Ирина Пегова все же обрадует многочисленных фанатов, ее помнит и любит почти вся страна.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / «Полный запрет торговли с Россией» – Эстония требует его включить в новый пакет санкций ЕС

21.10 / Fox Business – Байден зациклен на Украине, потому что нажился на местной коррупции

21.10 / Давайте будем благодарны: Алферова заявила о подарке для россиян

21.10 / Без воды, электричества и бензина — France 24 рассказал, как выживают беженцы в секторе Газа

21.10 / Поставленные Киеву «Абрамсы» лишь добавят хлопот для ВСУ и станут целями для ВС России, утверждают z-пропагандисты

21.10 / Депутат Госдумы предложил «уничтожить» пятую часть населения России

21.10 / Киеву всё равно придется подписать мир, только уже на худших условиях

21.10 / США вредят себе своей милитаристской внешней политикой

21.10 / Аляска судится с правительством за право добывать нефть и газ

21.10 / Худшее впереди — рейтинг Байдена продолжает падать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика