Незаметный признак на руках, который означает, что в организме слишком много соли

Большинство британцев употребляют избыточное количество соли ежедневно, превышая рекомендации. Но, на самом деле, основной источник этой опасной добавки – не солонка на кухне. Оказывается, она скрыта в продуктах, которые человек регулярно приобретает в магазинах, таких как хлеб, печенье, сухие завтраки, соусы и приправы. Эта скрытая соль составляет до 75% суточного потребления минерала, поэтому многие превышают установленные нормы, потребляя больше максимально рекомендуемой нормы в 6 граммов соли в день.

Отмечается, что руки могут стать достаточно серьезным индикаторами избытка соли. Повышенное потребление минерала заставляет тело более сильно задерживать воду, что может привести к отекам. Поэтому, если в течение следующих 24 часов после приема соленой пищи пальцы продолжают оставаться напухшими, это может быть связано с перебором соли. В случае постоянных отеков, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, поэтому следует проконсультироваться с врачом.

Важно отметить, что не только руки подвержены опасности. Отеки могут поразить также ноги, особенно если человек долго сидит или долго двигается.

Чтобы уменьшить потребление соли, стоит обращать внимание на информацию о пищевой ценности на этикетках продуктов. Это поможет определить ее уровень – низкий, средний или высокий. Собрав информацию, можно сравнивать продукты и выбирать наиболее здоровые варианты.

– Низкий уровень соли: 0,3 г соли или менее на 100 г.

– Средний уровень соли: 0,3–1,5 г соли на 100 г.

– Высокий уровень соли: 1,5 г соли или более на 100 г.