 

Незаметный признак на руках, который означает, что в организме слишком много соли

21.10.2023, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Большинство британцев употребляют избыточное количество соли ежедневно, превышая рекомендации. Но, на самом деле, основной источник этой опасной добавки – не солонка на кухне. Оказывается, она скрыта в продуктах, которые человек регулярно приобретает в магазинах, таких как хлеб, печенье, сухие завтраки, соусы и приправы. Эта скрытая соль составляет до 75% суточного потребления минерала, поэтому многие превышают установленные нормы, потребляя больше максимально рекомендуемой нормы в 6 граммов соли в день.

Отмечается, что руки могут стать достаточно серьезным индикаторами избытка соли. Повышенное потребление минерала заставляет тело более сильно задерживать воду, что может привести к отекам. Поэтому, если в течение следующих 24 часов после приема соленой пищи пальцы продолжают оставаться напухшими, это может быть связано с перебором соли. В случае постоянных отеков, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, поэтому следует проконсультироваться с врачом.

Важно отметить, что не только руки подвержены опасности. Отеки могут поразить также ноги, особенно если человек долго сидит или долго двигается.

Чтобы уменьшить потребление соли, стоит обращать внимание на информацию о пищевой ценности на этикетках продуктов. Это поможет определить ее уровень – низкий, средний или высокий. Собрав информацию, можно сравнивать продукты и выбирать наиболее здоровые варианты.

– Низкий уровень соли: 0,3 г соли или менее на 100 г.
– Средний уровень соли: 0,3–1,5 г соли на 100 г.
– Высокий уровень соли: 1,5 г соли или более на 100 г.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / В 10 километрах от «Фукусимы-1» карась потопил прогулочный теплоход

21.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В южном Ливане…

21.10 / АТОР: аренда жилья для туристов в Турции может подорожать на 30-35% с 2024 года

21.10 / Мнение: Гвозди и кнопки

21.10 / Россиянам предоставят возможность превентивного отбытия наказания по контракту

21.10 / Мнение: Какие технологии в ближайшем будущем перевернут наш быт

21.10 / Министр спорта Матыцин предложил включить белорусские команды в российские лиги

21.10 / Цены производителей в Германии в сентябре 2023 года упали на рекордные 14,7%

21.10 / Я вас люблю: Крид на всю Россию признался в сильнейшем чувстве

21.10 / «Джоконду» увезут из Лувра на реставрацию после существенных повреждений от клопов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика