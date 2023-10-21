 

В 10 километрах от «Фукусимы-1» карась потопил прогулочный теплоход

21.10.2023, 15:33, Разное
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Пассажирский прогулочный теплоход «Йокодзуна» затонул у берега в 10 километрах от АЭС «Фукусима-1», сообщает МЧС Японии. Жертв среди пассажиров удалось избежать.

По свидетельствам очевидцев, судно получило пробоину в результате столкновения с карасём.

Около 15:00 по местному времени группа путешественников отправилась на морскую прогулку вдоль побережья японских островов. Туристы делали фотографии и наблюдали за подводными обитателями. Спустя некоторое время они заметили, что перпендикулярно судну движется карась длиной не менее 20 метров. Рыба, несмотря на сигналы капитана, не проявила сознательности, не изменила своего курса и врезалась в левый борт, после чего ушла на глубину.

Корабль затонул в течение 25 минут, но все пассажиры и члены экипажа успели погрузиться на спасательные шлюпки, а один даже добрался до берега вплавь и скрылся (позже оказалось, что он находится в розыске).

– Мой японский дед рассказывал мне, что видел такого карася в начале 1946 года, – говорит капитан судна Ямада Сато. – Тогда рыба опрокинула его японскую рыбацкую лодку на озере. Наверное, мою семью преследуют водные боги, которые раз за разом воплощаются в виде гигантских рыб – иного объяснения у меня нет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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