 

Рупор кремлевской пропаганды: В южном Ливане…

21.10.2023, 14:55, Разное
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Занимательный привет из 1982 года от советского телевидения.

При описанных событиях в итоге погибло 76 израильтян и 15 ливанцев.

PS. Первую гуманитарку в Газу сегодня наконец запустили. Будет там и российская гуманитарка, которую уже завезли в Египет.
Удары по Газе между тем продолжается, кол-во погибших мирных жителей растет.

Источник: Colonel Cassad


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