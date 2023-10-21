Рупор кремлевской пропаганды: В южном Ливане…

Занимательный привет из 1982 года от советского телевидения.

При описанных событиях в итоге погибло 76 израильтян и 15 ливанцев.

PS. Первую гуманитарку в Газу сегодня наконец запустили. Будет там и российская гуманитарка, которую уже завезли в Египет.

Удары по Газе между тем продолжается, кол-во погибших мирных жителей растет.

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