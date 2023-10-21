 

АТОР: аренда жилья для туристов в Турции может подорожать на 30-35% с 2024 года

21.10.2023, 14:30, Разное
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Аренда жилья для туристов в Турции может подорожать на 30-35% с 2024 года, предупреждает Ассоциация туроператоров России. Это связано с новым законом о туристической аренде, принятым турецким парламентом.

Согласно новому закону, с 1 января 2024 года владельцам апартаментов, квартир и другого жилья в Турции потребуется лицензирование, и субаренда будет запрещена. Нарушители будут караться значительными штрафами.

Этот закон не направлен против туристов, а, наоборот, предоставляет им большую защиту. Однако его целью является борьба с “серой” арендой через различные посреднические платформы, такие как Airbnb. Из-за этого аренда жилья для туристов неизбежно подорожает.

Прогноз АТОР гласит, что средние цены на туристическую аренду квартир и другого жилья в Турции увеличатся на 30-35% с начала следующего года.

Эксперты также отмечают, что текущий туристический сезон в Турции был неудачным, частично из-за высоких цен, инфляции, землетрясений и выборов в мае.


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