АТОР: аренда жилья для туристов в Турции может подорожать на 30-35% с 2024 года
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Аренда жилья для туристов в Турции может подорожать на 30-35% с 2024 года, предупреждает Ассоциация туроператоров России. Это связано с новым законом о туристической аренде, принятым турецким парламентом.
Согласно новому закону, с 1 января 2024 года владельцам апартаментов, квартир и другого жилья в Турции потребуется лицензирование, и субаренда будет запрещена. Нарушители будут караться значительными штрафами.
Этот закон не направлен против туристов, а, наоборот, предоставляет им большую защиту. Однако его целью является борьба с “серой” арендой через различные посреднические платформы, такие как Airbnb. Из-за этого аренда жилья для туристов неизбежно подорожает.
Прогноз АТОР гласит, что средние цены на туристическую аренду квартир и другого жилья в Турции увеличатся на 30-35% с начала следующего года.
Эксперты также отмечают, что текущий туристический сезон в Турции был неудачным, частично из-за высоких цен, инфляции, землетрясений и выборов в мае.
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