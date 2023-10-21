 

Мнение: Гвозди и кнопки

21.10.2023, 13:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недоумеваю! Оказывается, в рамках 12-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) Литва предложила запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья, спиц для вязания, радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, и пр….

Неужели все это Россия экспортирует? Неужели в России уже не остались специалисты, которые в состоянии наладить производство гвоздей и кнопок, спиц и радиаторов?  А ведь говорят, что когда-то в России были мастера, умевшие даже блоху подковать… А сейчас даже кнопки делать некому?

Куда подевались мастеровитые люди? Переквалифицировались в банкиры, криптовалютчики, курьеры?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Россиянам предоставят возможность превентивного отбытия наказания по контракту

21.10 / Мнение: Какие технологии в ближайшем будущем перевернут наш быт

21.10 / Министр спорта Матыцин предложил включить белорусские команды в российские лиги

21.10 / Цены производителей в Германии в сентябре 2023 года упали на рекордные 14,7%

21.10 / Я вас люблю: Крид на всю Россию признался в сильнейшем чувстве

21.10 / «Джоконду» увезут из Лувра на реставрацию после существенных повреждений от клопов

21.10 / Терапевт Атюнина: у женщин после 50 лет может возникнуть артериальная гипертензия

21.10 / Врач Соломатина: любители чая могут пострадать от вспыльчивости и тахикардии

21.10 / Для печати долларов для Украины США пришлось расконсервировать печатный станок 1956 года

21.10 / Тысячи программистов из КНДР спонсировали ее ракетную программу, работая в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика