Мнение: Гвозди и кнопки

Недоумеваю! Оказывается, в рамках 12-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) Литва предложила запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья, спиц для вязания, радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, и пр….

Неужели все это Россия экспортирует? Неужели в России уже не остались специалисты, которые в состоянии наладить производство гвоздей и кнопок, спиц и радиаторов? А ведь говорят, что когда-то в России были мастера, умевшие даже блоху подковать… А сейчас даже кнопки делать некому?

Куда подевались мастеровитые люди? Переквалифицировались в банкиры, криптовалютчики, курьеры?

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