Россиянам предоставят возможность превентивного отбытия наказания по контракту

Государственная дума приняла законопроект, согласно которому, каждый гражданин РФ сможет, заключив контракт с ФСИН, отбыть наказание ещё до совершения преступления.

В будущем в случае совершения уголовно наказуемого деяния, назначенный срок может быть уменьшен на время, отбытое по контракту с учётом выбранных условий содержания и коэффициентов.

По мнению депутатов, закон поможет вновь заполнить опустевшие учреждения пенитенциарной системы, привлечь в места лишения свободы качественно новый контингент ответственных граждан, заранее думающих о своей жизни в России.

Граждане смогут выбрать удобное учреждение для отсидки, престижную статью, подходящий режим, количество суток в ШИЗО и другие платные и бесплатные опции.

Согласно закону, заключить контракт с ФСИН можно будет с 16 лет, однако на рассмотрении депутатов уже находится законопроект о снижении деликтоспособного возраста до 12 лет.

Если практика применения нового закона будет признана удачной, то заключение контракта со ФСИН могут сделать обязательным для всех граждан РФ и желающих получить гражданство иностранцев.

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