 

Россиянам предоставят возможность превентивного отбытия наказания по контракту

21.10.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Государственная дума приняла законопроект, согласно которому, каждый гражданин РФ сможет, заключив контракт с ФСИН, отбыть наказание ещё до совершения преступления.

В будущем в случае совершения уголовно наказуемого деяния, назначенный срок может быть уменьшен на время, отбытое по контракту с учётом выбранных условий содержания и коэффициентов.

По мнению депутатов, закон поможет вновь заполнить опустевшие учреждения пенитенциарной системы, привлечь в места лишения свободы качественно новый контингент ответственных граждан, заранее думающих о своей жизни в России.

Граждане смогут выбрать удобное учреждение для отсидки, престижную статью, подходящий режим, количество суток в ШИЗО и другие платные и бесплатные опции.

Согласно закону, заключить контракт с ФСИН можно будет с 16 лет, однако на рассмотрении депутатов уже находится законопроект о снижении деликтоспособного возраста до 12 лет.

Если практика применения нового закона будет признана удачной, то заключение контракта со ФСИН могут сделать обязательным для всех граждан РФ и желающих получить гражданство иностранцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / АТОР: аренда жилья для туристов в Турции может подорожать на 30-35% с 2024 года

21.10 / Мнение: Гвозди и кнопки

21.10 / Мнение: Какие технологии в ближайшем будущем перевернут наш быт

21.10 / Министр спорта Матыцин предложил включить белорусские команды в российские лиги

21.10 / Цены производителей в Германии в сентябре 2023 года упали на рекордные 14,7%

21.10 / Я вас люблю: Крид на всю Россию признался в сильнейшем чувстве

21.10 / «Джоконду» увезут из Лувра на реставрацию после существенных повреждений от клопов

21.10 / Терапевт Атюнина: у женщин после 50 лет может возникнуть артериальная гипертензия

21.10 / Врач Соломатина: любители чая могут пострадать от вспыльчивости и тахикардии

21.10 / Для печати долларов для Украины США пришлось расконсервировать печатный станок 1956 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика