 

Давайте будем благодарны: Алферова заявила о подарке для россиян

21.10.2023, 13:10, Новости дня
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Путь этой прославленной творческой женщины был тернист и полон сюрпризов, которые выдержит не каждая знаменитость. Однако несмотря на все перипетии, жена Егора Бероева сохранила позитив. Теплый ласковый взгляд и деятельный характер, которыми обладает Ксения Алферова, не понаслышке известен миллионам россиян.

Звезда лично организует громкие проекты, которые направлены на благотворительность и культурное развитие общества. Один из них посвящен творчеству Марины Цветаевой, это моноспектакль, где Ксения Алферова предстает в роли великой русской поэтессы.

На днях знаменитая артистка поделилась приятными впечатлениями после первого в этом сезоне показа спектакля. Кроме того, звезда напомнила многочисленным фанатам о самом главном. “Всем доброе утро! А доброе оно уже только потому, что нам всем подарили еще один новый день жизни”, — заявила Ксения Алферова.

По словам актрисы, поэтесса Марина Цветаева была искренним и открытым человеком, к которому стоит относиться благосклонно. А еще, отметила знаменитость, нужно почаще обращать внимание на свою душу и наводить там порядок.

“Давайте будем благодарны за то, что у нас уже есть… Все будет хорошо”, — написала Ксения Алферова.


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