Мнение: Какие технологии в ближайшем будущем перевернут наш быт

Летом прошлого года мы с вами обсуждали, какие новые технологии пойдут в ближайшем будущем в массы подобно тому, как вошли в нашу жизнь в последние годы удалёнка, параллелепипеды с едой и прокатные самокаты. Народ в посте предсказывал вот что (ссылка, ссылка):

— автопилоты у автомобилей

— автоматические кассы

— автоматические охранные системы

— роботы-курьеры

— роботы-строители

— роботы-женщины

— практичные гугл-очки

— умные боевые дроны

— тотальный прокат всех вещей а-ля Давос

— удобные трёхмерные очки

— летающие такси

— взрывное развитие кустарной робототехники

— социальный рейтинг и прочий цифровой концлагерь

— импланты с разной электроникой

— носимые анализаторы здоровья

— носимые автоматические переводчики

— практичная зелёная энергетика

— генная терапия

— дипфейки

— квантовый взлом алгоритмов SHA-NNN

— удалёнка для некомпьютерных специальностей

— вечные атомные батарейки

— домашние автоматические фермы

— телепатические интерфейсы

— дистанционное образования школьников

— полный легалайз

Список неполный, но там, в основном, вариации на тему перечисленных выше пунктов.

В реальности мы знаем, что произошло. Через полгода после публикации того моего поста, в ноябре 2022, в публичный доступ вышел ЧатЖПТ — пока что ещё слабый, но зато универсальный искусственный интеллект, способный почти по-человечески обсуждать самый широкий круг вопросов. Многие читатели предсказывали развитие узких нейросетей, которые будут лучше рисовать картинки или распознавать речь, но появление конкретно ЧатаЖПТ предсказал только Дмитрий Козлов с Дзена:

Само собой, в комментариях пророка подняли на смех, заявив, что если УИ (универсальный интеллект) и появится, то не ранее, чем через несколько веков.

Полагаю, так оно и должно было быть. Приведённый выше список прогнозов актуален и сейчас — почти всё вышеперечисленное, от роботов-каменщиков до редактирования генома, уже существует, вопрос только в продвинутости или в масштабах. Но так как спектр возможных направлений развития технологий слишком широк, нас неизбежно ожидают сюрпризы. Совершенно непонятно, где какой прокол в пузыре учёные сделают следующим — может быть, изобретут универсальную вакцину от гриппа, а может быть, доведут до ума неудобные пока что 3D-очки.

Ясно одно. Прогресс только ускоряется, так что нам с вами предстоит удивляться переменам постоянно — что-нибудь важное наверняка появится уже в 2024 году.