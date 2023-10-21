 

Мнение: Какие технологии в ближайшем будущем перевернут наш быт

21.10.2023, 12:45, Разное
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Летом прошлого года мы с вами обсуждали, какие новые технологии пойдут в ближайшем будущем в массы подобно тому, как вошли в нашу жизнь в последние годы удалёнка, параллелепипеды с едой и прокатные самокаты. Народ в посте предсказывал вот что (ссылка, ссылка):

— автопилоты у автомобилей
— автоматические кассы
— автоматические охранные системы
— роботы-курьеры
— роботы-строители
— роботы-женщины
— практичные гугл-очки
— умные боевые дроны
— тотальный прокат всех вещей а-ля Давос
— удобные трёхмерные очки
— летающие такси
— взрывное развитие кустарной робототехники
— социальный рейтинг и прочий цифровой концлагерь
— импланты с разной электроникой
— носимые анализаторы здоровья
— носимые автоматические переводчики
— практичная зелёная энергетика
— генная терапия
— дипфейки
— квантовый взлом алгоритмов SHA-NNN
— удалёнка для некомпьютерных специальностей
— вечные атомные батарейки
— домашние автоматические фермы
— телепатические интерфейсы
— дистанционное образования школьников
— полный легалайз

Список неполный, но там, в основном, вариации на тему перечисленных выше пунктов.

В реальности мы знаем, что произошло. Через полгода после публикации того моего поста, в ноябре 2022, в публичный доступ вышел ЧатЖПТ — пока что ещё слабый, но зато универсальный искусственный интеллект, способный почти по-человечески обсуждать самый широкий круг вопросов. Многие читатели предсказывали развитие узких нейросетей, которые будут лучше рисовать картинки или распознавать речь, но появление конкретно ЧатаЖПТ предсказал только Дмитрий Козлов с Дзена:

Само собой, в комментариях пророка подняли на смех, заявив, что если УИ (универсальный интеллект) и появится, то не ранее, чем через несколько веков.

Полагаю, так оно и должно было быть. Приведённый выше список прогнозов актуален и сейчас — почти всё вышеперечисленное, от роботов-каменщиков до редактирования генома, уже существует, вопрос только в продвинутости или в масштабах. Но так как спектр возможных направлений развития технологий слишком широк, нас неизбежно ожидают сюрпризы. Совершенно непонятно, где какой прокол в пузыре учёные сделают следующим — может быть, изобретут универсальную вакцину от гриппа, а может быть, доведут до ума неудобные пока что 3D-очки.

Ясно одно. Прогресс только ускоряется, так что нам с вами предстоит удивляться переменам постоянно — что-нибудь важное наверняка появится уже в 2024 году.

Источник: Место для дискуссий


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