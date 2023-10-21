 

Министр спорта Матыцин предложил включить белорусские команды в российские лиги

21.10.2023, 12:08, Разное
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Министр спорта РФ Олег Матыцин предлагает включить белорусские команды в состав российских профессиональных лиг, включая командные виды спорта. Матыцин подчеркивает, что имеется определенный опыт, и вопросы, связанные с нормативным обеспечением, могут быть решены. Основной вопрос заключается в том, чтобы выявить, какие именно белорусские команды проявляют интерес к данной инициативе.

На сегодняшний момент в Континентальной хоккейной лиге выступает минское “Динамо”, а баскетбольный клуб “Минск” принимает участие в Единой лиге ВТБ.

Важно отметить, что после рекомендаций Международного олимпийского комитета в конце февраля – начале марта 2022 года российских и белорусских спортсменов временно отстранили от участия в международных соревнованиях. В некоторых видах спорта представители обеих стран участвуют в нейтральном статусе.


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