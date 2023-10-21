 

Цены производителей в Германии в сентябре 2023 года упали на рекордные 14,7%

21.10.2023, 12:07, Разное
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В сентябре 2023 года цены производителей электричества в Германии упали на исторические 14,7%, согласно данным Федерального статистического управления Германии (Destatis). Это наибольшее их снижение с 1949 года. Предыдущий месяц также отметился падением цен на 12,6%, в то время как аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более ускоренного снижения до 14,2%.

Destatis сообщает, что цены на электроэнергию, в сравнении с сентябрем 2022 года, сократились на 46,2%, а стоимость промежуточных товаров упала на 4,2%. Особенно отмечается снижение цен на металлы (11,2%), удобрения, азот (42,9%) и древесину (20,8%).

Ранее Штеффен Котре, представитель партии “Альтернатива для Германии” и член парламентского комитета по экономике и энергетике, высказал мнение о необходимости использования ветки “Северного потока – 2” для поставок российского газа с целью обеспечения конкурентоспособности отечественных производителей.

Британский журнал The Economist ранее назвал Германию “самым слабым звеном” в Европейском союзе. Причинами этого являются рост цен на энергоносители и высокая инфляция. Тем временем международные организации прогнозируют ускорение роста российской экономики. Организация Объединенных Наций (ООН) прогнозирует рост ВВП РФ на 2,2% в 2023 году и на 2% в 2024 году, а Международный валютный фонд прогнозирует рост на 1,5% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году.


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