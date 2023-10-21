 

Я вас люблю: Крид на всю Россию признался в сильнейшем чувстве

21.10.2023, 11:58, Разное
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В минувшую пятницу в эфире Первого канала показали финал главного музыкального телепроекта страны “Голос. Уже не дети”. Наряженные по торжественному случаю члены жюри оценивали самых ярких обладателей вокального дара среди участников сезона. Кругом царила праздничная атмосфера и даже Егор Крид в кресле наставника сиял в модном деловом костюме.

Особого внимания знаменитый певец удостоил молодых конкурсанток. Рагда Ханиева и Вероника Сыромля покорили сердце холостого маэстро. Немудрено, что неженатый артист так вожделенно смотрел на выступления сладкоголосых красоток.

В самом разгаре выпуска шоу “Голос. Уже не дети” исполнитель хита “Миллион алых роз” произнес трогательную речь с интригующим подтекстом. Егор Крид на всю Россию признался в сильнейшем чувстве сразу двоим девушкам.

“Девчонки, я просто горжусь вами. Я горжусь вашим настроем. Горжусь всем тем, что мы с вами успели сделать на этом проекте. Вы делаете с телезрителями, со мной и со всеми, кто сейчас у экранов, что-то невероятное… Я вас люблю, девчат, удачи!” — произнес счастливый Егор Крид.

По итогу всероссийского голосования победительницей сезона стала Вероника Сыромля. Так решили телезрители Первого канала, а зал шоу “Голос. Уже не дети” разразился аплодисментами. Ведущая Яна Чурикова отметила, что Егор Крид может гордиться своей девочкой.


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