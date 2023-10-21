Без воды, электричества и бензина — France 24 рассказал, как выживают беженцы в секторе Газа

После ответного удара Израиля по северу сектора Газа местные жители вынуждены перебираться на юг и жить по 10 человек в одной палатке, передаёт France 24. Им не хватает предметов первой необходимости, а поступающей гуманитарной помощи недостаточно, хотя она как никогда нужна.

На заправке в Дейр-эль-Балах палестинцы ждут в очереди по шесть часов, чтобы получить лишь 20 литров бензина. Острая нехватка горючего в секторе Газа вынуждает семьи готовить и кипятить воду на дровах.

ПАЛЕСТИНЕЦ: Нет ни электричества, ни воды. Мы включаем генераторы, чтобы подавать воду на крышу. Топлива нет.

Больницы также с трудом продолжают работу на запасах горючего. Кроме того, им не хватает анестетиков, антисептиков и мешков для переливания крови.

Сектор Газа уже находился под израильской блокадой с 2007 года, однако после жестокого нападения ХАМАС 7 октября Израиль ужесточил эмбарго. Теперь в анклав не поставляются еда, медикаменты и топливо.

Более миллиона палестинцев покинули север сектора Газа из-за налётов авиации. Многие из них нашли убежище на юге — например, в этом лагере в Хан-Юнис, где в каждой палатке ютится по десять беженцев.

ПАЛЕСТИНКА: Вы даже не можете представить, в какой мы ужасной ситуации. Нам не хватает предметов первой необходимости: здесь нет электричества, а питьевая вода солёная. Мы отрезаны от всех каналов связи: нет ни интернета, ни электричества. Мы даже не можем позвонить родственникам и узнать, как у них дела.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что ситуация настолько тяжёлая, что поступающей гуманитарной помощи просто недостаточно.

МАЙКЛ РАЙАН, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения: Гуманитарная помощь должна поступать каждый день, она необходима 2,5 миллионам человек. Двадцать грузовиков — это капля в море того, что нам сейчас нужно.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам заявило, что до начала конфликта международную помощь получало 1,2 миллионов жителей сектора Газа, однако в текущей ситуации автоколонны с гуманитарными грузами нужны, как никогда.

Дата выхода в эфир 20 октября 2023 года.

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