«Джоконду» увезут из Лувра на реставрацию после существенных повреждений от клопов

В течение как минимум полугода посетители Лувра не смогут увидеть легендарную «Джоконду» Леонардо да Винчи и ещё пару десятков шедевров мировой живописи.

Их в срочном порядке эвакуируют из-за тяжёлой санитарной ситуации в Париже. По словам очевидцев, залы музея заполонили насекомые, преимущественно клопы.

– К сожалению, без потерь пройти эти неприятные события нам не удастся, если скульптуры выдержали нашествие насекомых, то полотна выдающихся мастеров мы будем вынуждены отдать на реставрацию, – сообщила директор Лувра Лоранс де Кар.

Ввиду дефицита средств в этом году ежегодная дезинсекция в Лувре проводилась избирательно – обеззараживание проводилось только в залах с наиболее дорогими экспонатами.

– Главная неприятная новость на сегодняшний день – сильное повреждение «Джоконды». Какое-то время она будет отсутствовать, – уточнила де Кар.

Все повреждённые экспонаты временно вывезут в США.

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