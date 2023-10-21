 

«Джоконду» увезут из Лувра на реставрацию после существенных повреждений от клопов

21.10.2023, 11:33, Разное
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В течение как минимум полугода посетители Лувра не смогут увидеть легендарную «Джоконду» Леонардо да Винчи и ещё пару десятков шедевров мировой живописи.

Их в срочном порядке эвакуируют из-за тяжёлой санитарной ситуации в Париже. По словам очевидцев, залы музея заполонили насекомые, преимущественно клопы.

– К сожалению, без потерь пройти эти неприятные события нам не удастся, если скульптуры выдержали нашествие насекомых, то полотна выдающихся мастеров мы будем вынуждены отдать на реставрацию, – сообщила директор Лувра Лоранс де Кар.

Ввиду дефицита средств в этом году ежегодная дезинсекция в Лувре проводилась избирательно – обеззараживание проводилось только в залах с наиболее дорогими экспонатами.

– Главная неприятная новость на сегодняшний день – сильное повреждение «Джоконды». Какое-то время она будет отсутствовать, – уточнила де Кар.

Все повреждённые экспонаты временно вывезут в США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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