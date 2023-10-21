Терапевт Атюнина: у женщин после 50 лет может возникнуть артериальная гипертензия

После достижения возраста 50 лет женщины подвергаются повышенному риску развития гипертонии и остеопороза, предостерегает терапевт Анастасия Атюнина. Она обращает внимание на важность следить за состоянием сердечно-сосудистой системы в этом возрасте и рекомендует тщательный контроль артериального давления. Если показатели тонометра превышают 140/90, следует обратиться к врачу.

Атюнина также подчеркивает важность контроля уровня холестерина в крови, поскольку с возрастом у женщин растет риск сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, она обращает внимание на нарушения обмена углеводов, которые могут привести к проблемам с весом и увеличению риска развития диабета второго типа.

Кроме того, после менопаузы женщины становятся более подверженными остеопорозу и риску развития рака. В связи с этим важно внимательно следить за своим здоровьем и регулярно обращаться к врачу для профилактики и своевременного выявления возможных проблем.