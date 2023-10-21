 

Терапевт Атюнина: у женщин после 50 лет может возникнуть артериальная гипертензия

21.10.2023, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После достижения возраста 50 лет женщины подвергаются повышенному риску развития гипертонии и остеопороза, предостерегает терапевт Анастасия Атюнина. Она обращает внимание на важность следить за состоянием сердечно-сосудистой системы в этом возрасте и рекомендует тщательный контроль артериального давления. Если показатели тонометра превышают 140/90, следует обратиться к врачу.

Атюнина также подчеркивает важность контроля уровня холестерина в крови, поскольку с возрастом у женщин растет риск сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, она обращает внимание на нарушения обмена углеводов, которые могут привести к проблемам с весом и увеличению риска развития диабета второго типа.

Кроме того, после менопаузы женщины становятся более подверженными остеопорозу и риску развития рака. В связи с этим важно внимательно следить за своим здоровьем и регулярно обращаться к врачу для профилактики и своевременного выявления возможных проблем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Терапевт Атюнина: у женщин после 50 лет может возникнуть артериальная гипертензия

21.10 / Врач Соломатина: любители чая могут пострадать от вспыльчивости и тахикардии

21.10 / Для печати долларов для Украины США пришлось расконсервировать печатный станок 1956 года

21.10 / Тысячи программистов из КНДР спонсировали ее ракетную программу, работая в США

21.10 / Наша Анджелина Джоли: красавица из “Уральских пельменей” произвела фурор

21.10 / Американская доктрина на Ближнем Востоке потерпела крах с началом израильско-палестинского конфликта

21.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Баба-Яга” от ХАМАС

21.10 / Находчивый кот погулял под зонтом во время дождя

21.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Число памятников Сталину растет

21.10 / Мнение: Программист разбушевался

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика