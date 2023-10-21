 

Депутат Госдумы предложил «уничтожить» пятую часть населения России

21.10.2023, 9:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не поддерживающая президента Владимира Путина часть российского населения должна быть изолирована или уничтожена, заявил в эфире телеканала «Россия-1» генерал-депутат Государственной думы Андрей Гурулев.

По идее Гурулева, члена партии «Единая Россия» и члена оборонного комитета нижней палаты, «уничтожению» могут подлежать около 20% российских граждан. Это примерно 29 миллионов человек, согласно Росстату, который оценивает численность населения страны в 146,4 млн человек.

В настоящий момент общество «на 80% доверяет президенту», сказал Гурулев, добавив, что это «уровень сплочения, который есть на сегодня».

– И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, <…> чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена, — заявил Гурулев.

Он также выразил уверенность, что Путин, правящий Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина, победит на предстоящих весной 2024 года президентских выборах.

– Я железно знаю, что он победит капитально. Так, что и не снилось там всей этой швали, которая там Макроны, Байдены, и там все эти Шольцы, и так далее, и тому подобное, — заявил генерал-депутат.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Поставленные Киеву «Абрамсы» лишь добавят хлопот для ВСУ и станут целями для ВС России, утверждают z-пропагандисты

21.10 / Киеву всё равно придется подписать мир, только уже на худших условиях

21.10 / США вредят себе своей милитаристской внешней политикой

21.10 / Аляска судится с правительством за право добывать нефть и газ

21.10 / Худшее впереди — рейтинг Байдена продолжает падать

21.10 / Всплыли жуткие детали кровавой расправы в семье Намина: вот что сказал убийца

21.10 / Китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

20.10 / “Ей петь нечем”: названа реальная причина завершения карьеры Пугачевой

20.10 / Может себе позволить: Ивлеева похвасталась дорогущей покупкой

20.10 / Обозреватель AC – ради авторитета США «Партия войны» втягивает Америку в бесконечные разорительные войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика