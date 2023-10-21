Депутат Госдумы предложил «уничтожить» пятую часть населения России

Не поддерживающая президента Владимира Путина часть российского населения должна быть изолирована или уничтожена, заявил в эфире телеканала «Россия-1» генерал-депутат Государственной думы Андрей Гурулев.

По идее Гурулева, члена партии «Единая Россия» и члена оборонного комитета нижней палаты, «уничтожению» могут подлежать около 20% российских граждан. Это примерно 29 миллионов человек, согласно Росстату, который оценивает численность населения страны в 146,4 млн человек.

В настоящий момент общество «на 80% доверяет президенту», сказал Гурулев, добавив, что это «уровень сплочения, который есть на сегодня».

– И я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, <…> чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена, — заявил Гурулев.

Он также выразил уверенность, что Путин, правящий Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина, победит на предстоящих весной 2024 года президентских выборах.

– Я железно знаю, что он победит капитально. Так, что и не снилось там всей этой швали, которая там Макроны, Байдены, и там все эти Шольцы, и так далее, и тому подобное, — заявил генерал-депутат.