Врач Соломатина: любители чая могут пострадать от вспыльчивости и тахикардии

Врач Елена Соломатина выразила опасения относительно чрезмерного потребления чая и его негативного влияния на здоровье. Она подчеркнула, что рьяные любители этого напитка могут столкнуться с различными проблемами в своем организме, если не соблюдают умеренность в его употреблении. Согласно доктору Соломатиной, рекомендуется употреблять не более 4-5 чашек зеленого чая или 3-4 кружки черного в день.

Она подчеркнула, что чрезмерное потребление чая может привести к таким неприятным последствиям, как вспыльчивость и тахикардия. Эти проблемы могут возникнуть из-за избыточного количества употребляемого кофеина, который присутствует в чае, аналогично кофе. Врач предупредила о возможных последствиях такого злоупотребления, включая головную боль и раздражительность.

Соломатина также указала, что избыточное употребление кофеина, подобно другим психоактивным веществам, может истощить резервы надпочечников и нервной системы. Поэтому после избыточного употребления чая могут возникнуть не только чрезмерное возбуждение, но и последующий спад энергии, сопровождаемый ощущением вялости, усталости и заторможенности.