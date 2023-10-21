 

Для печати долларов для Украины США пришлось расконсервировать печатный станок 1956 года

21.10.2023, 9:33, Разное
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Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на еженедельном брифинге сообщил о рекордной эмиссии американской валюты за последние 200 лет.

С начала этого года было напечатано более 10 триллионов долларов. Как пояснил глава регулятора, почти все средства были направлены на погашение госдолга и поддержку союзников Вашингтона, прежде всего Украины.

– Такой объём денежной массы не выпускался никогда в нашей истории, поэтому пришлось задействовать даже печатный станок 1956 года, который 40 лет назад был списан и хранился на складе, — рассказал глава ФРС.

По прогнозам экспертов, финансовая политика США будет очень дорого стоить всем гражданам США. Эмиссия таких масштабов неизбежно приведёт к росту инфляции и госдолга.

– Если бы не конфликт на Украине, то нам не пришлось бы печатать столько долларов. Байден говорит, что даёт Киеву в долг. Но покойники долги не отдают, а Украина уже почти труп, — пишет экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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