Тысячи программистов из КНДР спонсировали ее ракетную программу, работая в США

Секретная ракетная программа КНДР получала финансирование от тысяч северокорейских IT-специалистов, работавших в США. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на ФБР и Министерство юстиции США.

Эти IT-специалисты работали на американские компании удаленно, пересылая миллионы долларов своей зарплаты в КНДР на разработку баллистических ракет. Как показывают судебные документы, правительство КНДР направило тысячи квалифицированных IT-специалистов в Китай и Россию, с целью обмануть американские компании и нанять их в качестве удаленных сотрудников.

Эти IT-специалисты были отправлены по контракту для удаленной работы с компаниями в Сент-Луисе и других американских городах, используя фальшивые резюме и поддельные документы.

Они предпринимали разнообразные уловки, чтобы создать иллюзию работы в США, включая оплату использования домашнего Wi-Fi с американскими адресами.