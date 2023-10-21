 

Тысячи программистов из КНДР спонсировали ее ракетную программу, работая в США

21.10.2023, 8:30, Разное
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Секретная ракетная программа КНДР получала финансирование от тысяч северокорейских IT-специалистов, работавших в США. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на ФБР и Министерство юстиции США.

Эти IT-специалисты работали на американские компании удаленно, пересылая миллионы долларов своей зарплаты в КНДР на разработку баллистических ракет. Как показывают судебные документы, правительство КНДР направило тысячи квалифицированных IT-специалистов в Китай и Россию, с целью обмануть американские компании и нанять их в качестве удаленных сотрудников.

Эти IT-специалисты были отправлены по контракту для удаленной работы с компаниями в Сент-Луисе и других американских городах, используя фальшивые резюме и поддельные документы.

Они предпринимали разнообразные уловки, чтобы создать иллюзию работы в США, включая оплату использования домашнего Wi-Fi с американскими адресами.


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