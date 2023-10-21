 

Наша Анджелина Джоли: красавица из “Уральских пельменей” произвела фурор

21.10.2023, 8:20, Новости дня
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При взгляде на нее редкий мужчина может оторваться. Длинные волосы, тонкая талия и, конечно же, пухлые губы. Кокетливая артистка хорошеет день за днем вопреки всем условностям. Грациозная, смелая и такая хваткая Юлия Михалкова штабелями складывает кавалеров к своим ногам. Красавица из шоу “Уральские пельмени” всегда пользуется популярностью у россиян.

Знаменитость часто предстает на снимках в строгих костюмах с пикантными вырезами, возбуждая умы даже самых сдержанных скромников. Природное очарование вкупе с утонченной ухоженностью придают ей особый шарм.

И хотя звезда России не поддается ухаживаниям восхищенных джентльменов в комментариях к фото, количество восторженных отзывов о ее красоте только увеличивается. И это при том, что Юлия Михалкова все-таки ушла из рейтингового шоу “Уральские пельмени” на телеканале СТС.

Однако ее возвращение к народу произошло в другой ипостаси. Теперь знаменитость особенно активно радует российскую публику ролями в кино и пикантными фотосессиями. На днях она произвела фурор, опубликовав свои кадры с предложением выбрать самый лучший.

В комментариях так и написали — “наша Анджелина Джоли”. Пожалуй, российская красавица Юлия Михалкова даже превзошла голливудскую коллегу. Многочисленные фанаты в преимуществах звезды шоу “Уральские пельмени” ничуть не сомневаются.


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