Наша Анджелина Джоли: красавица из “Уральских пельменей” произвела фурор
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При взгляде на нее редкий мужчина может оторваться. Длинные волосы, тонкая талия и, конечно же, пухлые губы. Кокетливая артистка хорошеет день за днем вопреки всем условностям. Грациозная, смелая и такая хваткая Юлия Михалкова штабелями складывает кавалеров к своим ногам. Красавица из шоу “Уральские пельмени” всегда пользуется популярностью у россиян.
Знаменитость часто предстает на снимках в строгих костюмах с пикантными вырезами, возбуждая умы даже самых сдержанных скромников. Природное очарование вкупе с утонченной ухоженностью придают ей особый шарм.
И хотя звезда России не поддается ухаживаниям восхищенных джентльменов в комментариях к фото, количество восторженных отзывов о ее красоте только увеличивается. И это при том, что Юлия Михалкова все-таки ушла из рейтингового шоу “Уральские пельмени” на телеканале СТС.
Однако ее возвращение к народу произошло в другой ипостаси. Теперь знаменитость особенно активно радует российскую публику ролями в кино и пикантными фотосессиями. На днях она произвела фурор, опубликовав свои кадры с предложением выбрать самый лучший.
В комментариях так и написали — “наша Анджелина Джоли”. Пожалуй, российская красавица Юлия Михалкова даже превзошла голливудскую коллегу. Многочисленные фанаты в преимуществах звезды шоу “Уральские пельмени” ничуть не сомневаются.
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