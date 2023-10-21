 

FP – американская доктрина на Ближнем Востоке потерпела крах с началом израильско-палестинского конфликта

21.10.2023, 7:00, Новости дня
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Ближневосточная политика Джо Байдена, заключавшаяся в построении оборонных альянсов с местными автократами с целью обеспечить доминирование США в регионе, потерпела крах с началом израильско-палестинского конфликта, констатирует в статье для Foreign Policy эксперт по международной политике Метью Дасс. Как подчёркивает автор, доктрина Байдена не предполагала заботы о благополучии населения и продвижения демократических ценностей, результатом чего стал всплеск насилия в регионе.


AP

Усилия администрации Байдена по укреплению архитектуры безопасности на Ближнем Востоке оказались «воздушным замком», который был разрушен на прошлой неделе, констатирует в статье для Foreign Policy эксперт по международной политике Метью Дасс. Как поясняет автор, согласно этой доктрине, США доминируют в регионе, заключая всё более тесные оборонные соглашения с авторитарными правительствами ближневосточных стран. Ответственным за эту политику был главный специалист Белого дома по ближневосточной политике Бретт Макгерк, который занимал руководящие политические посты в каждой администрации со времён Джорджа Буша — младшего.

В отличие от ближневосточной «программы свободы» Джорджа Буша после 11 сентября, «которая, несмотря на свои стратегические недостатки и катастрофические и смертоносные последствия, по крайней мере, имела подлинный политический компонент продвижения прав человека и демократии», доктрина Байдена для Ближнего Востока, изложенная Макгерком в феврале этого года, почти не касалась «ценностей», отмечает автор статьи .

Вопреки своим предвыборным обещаниям уделять на посту президента приоритетное внимание правам человека, Байден ещё больше сблизил Соединённые Штаты с ближневосточными автократами, а палестинцев отодвинул в сторону, предложив им «крохи», чтобы заставить замолчать.

В качестве примера политики Байдена на Ближнем Влстоке Дасс приводит попытку администрации Байдена представить американо-саудовское оборонное соглашение как нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, чтобы заручиться общественной поддержкой этого проекта внутри США. «Для ясности, нормализация – это хорошо. Израилю давно пора быть принятым в регионе. К сожалению, вместо того, чтобы быть принятым, как здоровая либеральная демократия, он занимает своё место всего лишь как один из многих репрессивных режимов», — сетует эксперт.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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