 

Рупор кремлевской пропаганды: “Баба-Яга” от ХАМАС

21.10.2023, 6:35, Разное
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ХАМАС явно изучал опыт войны на Украине (тем более, что оружие он с той же Украины закупал).
На представленных видео ХАМАС демонстрирует подготовку операторов больших квадрокоптеров на которые подвешивают выстрелы гранатомета.
То есть еще до войны проводились полевые учения и подготовка операторов.

А на видео ниже уже практическая работа. Поражение таким дронов очередного израильского танка "Меркава". Бомба попала в десантный отсек. Навряд ли танк уничтожен, но явно существенно поврежден.

В общем, такая вот тенденция. Часть танков Израиля до сих пор катается без козырьков, чем ХАМАС явно намерен пользоваться.
Израилю повезет, если ХАМАС и Ко не успели освоить FPV-дроны (если конечно их не придерживают). В ином случае проблем было бы еще больше.

Стоит также отметить, что предвоенные заявления некоторых израильских клоунов о том, что РЭБ не нужен, никакой серьезной угрозы дроны не представляют и так далее до боли напоминают некоторых отечественных товарищей, которые перед войной упивались пренебрежительными оценками роли БПЛА на поле боя. Такие люди и у нас и у евреев готовились к прошлой войне. Но война самый суровый учитель и евреи, также как и мы, будут учиться современной войне на своем опыте.

Источник: Colonel Cassad


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