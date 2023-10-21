 

Находчивый кот погулял под зонтом во время дождя – видео

21.10.2023, 6:00, Новости дня
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На крупной площадке видеоконтента Youtube набирает популярность ролик, снятый летом 2023 в Ливерпуле. Девятимесячный рыжий кот залез на плечо хозяйки и ее рюкзак, когда она шла по улице под зонтом во время дождя. Девушка приучила питомца к прогулкам на поводке, а в час непогоды находчивый зверек не упустил возможности остаться сухим.

Зрители сравнили брюнетку из видео с героиней Одри Хепберн в фильме “Завтрак и Тиффани”, а милое животное вызвало немало восхищения. “Хорошие друзья держатся вместе”, “Очень милое обоюдное доверие”, “Восхитительно!” — отреагировали пользователи Сети.


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