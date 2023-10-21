 

Рупор кремлевской пропаганды: Число памятников Сталину растет

21.10.2023, 5:25, Разное
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Они так говорят, как будто в этом что-то плохое.
Еще бы пожаловилсь, что в Нижегородской области Сталин-Центр строят.
Собаки лают, сталинский караван идет. Огорчу ЦРУшную помойку, но кол-во памятников Сталину в России будет расти и далее, причем подавляющая их часть ставятся благодаря народному порыву снизу, так как власть у нас достатоочно прохладно относится к Сталину, хотя и вынуждена после начала СВО несколько приглушить градус антисталинизма, да и многие антисталинисты нынче либо присели за шпионаж или педофилию, или же бежали из страны будучи иностранными агентами. Примечательно также, что среди тех, кто в предшествующие годы выступал в защиту Сталина, современных врагов народа и предателей не оказалось, а вот среди антисталинистов, таких навалом. Совпадение? Не думаю.
Поэтому и будут появляться памятники. Не потому, что Сталин встанет из могилы и вернется. Появляются они как символы его реабилитации в общественном сознании и признания его исторических заслуг перед Россией. А после СВО еще и как символы подлинного суверенитета нашей страны.

Источник: Colonel Cassad


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