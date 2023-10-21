Мнение: Программист разбушевался

Во, густо пошло! Еще один требует сатисфакции в Шоколаднице!

Тот самый программист, сильно переживающий за выражение “как кур во щи”, некто “Станислав Жуков” из ФБ, перевозбудился и шлет мне одно за другим грозные послания из-под разных ников. Открываю личку – ба! Штук восемь навалил! Обиделся, наверно. Ввиду изобилия обсценной лексики не могу процитировать, хотя некоторые обороты достаточно забавны. Но общий смысл – невероятная ненависть, которую дурачок испытывает ко мне за то, что я не оценил его литературные вкусы.

Знак дурной, хотя и неизбежный. Думаю, количество разного рода сумасшедших будет только расти – время не располагает к чему-то другому. Дальше будет только хуже. Что ж, до встречи в Шоколаднице, “Станислав”. Я там принимаю по средам. Расскажешь, как ты любишь Чехова. Но на книжку не рассчитывай – книжку я тебе не дам.