 

Мнение: Программист разбушевался

21.10.2023, 4:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Во, густо пошло! Еще один требует сатисфакции в Шоколаднице!

Тот самый программист, сильно переживающий за выражение “как кур во щи”, некто “Станислав Жуков” из ФБ, перевозбудился и шлет мне одно за другим грозные послания из-под разных ников. Открываю личку – ба! Штук восемь навалил! Обиделся, наверно. Ввиду изобилия обсценной лексики не могу процитировать, хотя некоторые обороты достаточно забавны. Но общий смысл – невероятная ненависть, которую дурачок испытывает ко мне за то, что я не оценил его литературные вкусы.

Знак дурной, хотя и неизбежный. Думаю, количество разного рода сумасшедших будет только расти – время не располагает к чему-то другому. Дальше будет только хуже. Что ж, до встречи в Шоколаднице, “Станислав”. Я там принимаю по средам. Расскажешь, как ты любишь Чехова. Но на книжку не рассчитывай – книжку я тебе не дам.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Ученые выяснили,почему у европейцев меньше неандертальской ДНК,чем у азиатов

21.10 / Мнение: О судьбе «врага Украины номер один»… Финальная точка поставлена метко?

21.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Некомфортный Оруэлл

21.10 / Томский университет выпустил более 1000 новых флаконов для радио фармацевтических препаратов

21.10 / Водяной пар в стратосфере разрушает озон и способствует глобальному потеплению

21.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Новый средний класс

21.10 / На острове Баффин найдено новое свидетельство утечки ядра Земли

21.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Российские смартфоны и планшеты появятся в ноябре

21.10 / Ученые предложили создать сверхъяркие источники света на основе квазичастиц

20.10 / Мнение: О наглухо заткнутой России… Народ молчит в тряпочку или безмолвствует?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика