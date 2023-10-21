 

Ученые выяснили,почему у европейцев меньше неандертальской ДНК,чем у азиатов

21.10.2023, 4:05, Разное
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Насколько ни странно, но новейшие исследования позволили ученым разобраться в загадке, связанной с количеством ДНК неандертальцев у европейцев и азиатов. Долгое время было известно, что у этих двух этнических групп есть генетическое наследие, запрограммированное самой природой. Однако у европейцев обнаружились значительно меньшие следы этого наследия по сравнению с азиатами.

Исследование проводилось на обширной выборке, включающей генетические данные тысячи индивидуумов из разных регионов Европы и Азии. Ученым удалось исключить факторы, такие как современные миграционные потоки, исследуя только тех, чьи предки жили на территории своего региона многие поколения.

Оказалось, что основной фактор, влияющий на количество ДНК неандертальцев, у европейцев и азиатов – время. Неандертальцы, близкие родственники наших древних предков, вымирали около 40 000 лет назад. Их последние представители жили преимущественно в Западной Европе, где эволюционные процессы обусловили появление Homo Sapiens.


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