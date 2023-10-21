NI – Киеву всё равно придется подписать мир, только уже на худших условиях

В первые недели украинского конфликта мир ещё был возможен, причём трижды, однако во всех трёх случаях переговоры блокировали США. Как пишет The National Interest, сегодня всё идёт к тому, чего можно было бы добиться уже через несколько недель — но с ещё большими территориальными потерями для Украины и чудовищными человеческими жертвами.



AP

В первые недели украинского конфликта мир ещё был возможен, несмотря на невообразимые человеческие жертвы и разрушение инфраструктуры. Причём, как пишет The National Interest, этот мир был возможен трижды: на переговорах в Белоруссии, на переговорах при посредничестве тогдашнего премьер-министра Израиля Нафтали Бенета и, самое многообещающее, на переговорах в Стамбуле.

Хотя согласованные условия удовлетворяли целям Украины, США они не устраивали. Посему вместо переговоров Вашингтон велел Украине продолжать военные действия и посулил оружие, обучение и разведку — «столько, сколько потребуется». Трёхдневный конфликт, который мог закончиться в Белоруссии, и недельный, в результате которого было подписано предварительное соглашение в Стамбуле, превратился в затяжной — длиной в полтора года.

Во всех трёх случаях конфликт можно было завершить на условиях, удовлетворяющих Украину. Во всех трёх случаях Украина была готова отказаться от членства в НАТО. Однако во всех трёх случаях переговоры блокировали США. Официальные лица США понадеялись на «отвагу и смекалку украинцев» из расчёта, что Киев «примет эти жертвы».

Более того, именно США подтолкнули Украину к катастрофическому контрнаступлению, прекрасно зная, что ей не хватит необходимой подготовки и вооружений — от снарядов до боевых самолётов, чтобы выбить российские силы.

Как заключает автор статьи, после неудавшегося мира в Стамбуле сотни тысяч украинцев лишились жизни или стали калеками. Однако Киеву всё равно придётся подписать мир — причём на ещё более худших условиях, чем в самом начале конфликта. Как и в Стамбуле, Украине всё равно придётся гарантировать нейтралитет — только на этот раз с большими территориальными потерями.

«В этом и заключается вся трагедия. Боевые действия длились столько времени только ради того, чтобы закончиться точно тем же, чем могли закончиться уже через несколько недель, — но с ещё большими территориальными потерями и чудовищными человеческими жертвами», — пишет автор материала.

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