Мнение: О судьбе «врага Украины номер один»… Финальная точка поставлена метко?

Ну, в общем, это случилось…

Хотя, если говорить по правде, многие считали, что «обойдётся». Что «пронесёт»… Что Бог не выдаст, а свинья не съест: достаточно немножко уйти в тень, переждать, не высовываться — и получится «отсидеться»…

Тем более, что был же уже разок эпизод, когда казалось, что — всё. Ан, нет: спустя время выяснилось — жив, курилка! ©

Но не сейчас.

Главнокомандующим Воздушно-космических сил России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом дружно сообщают ТАСС и «РИА Новости». До этого главкомом данного вида войск был генерал Сергей Суровикин, с именем которого связывают надёжно выстроенную обороны российских войск в зоне спецоперации. Ни пробить с наскока, ни продавить навалом этот многослойный, хорошо укреплённый «сэндвич» из огромных минных полей, протяжённых линий окопов, противотанковых бетонных надолбов и прочих инженерных сооружений у ВСУ так и не получилось в ходе летнего контрнаступления. Хотя отдельные «победные» реляции в медиасфере время от времени появлялись. Вспыхивали ярче сверхновой, и столь же быстро гасли под бременем фактов.

А карты показывают, что вместо стремительного прорыва к Азовскому морю, рассечения российской группы войск и захода в #Крым ВСУ завязли в боях за посёлки, терриконы и железнодорожные насыпи. И по итогу им удалось отбить менее 0,25% территорий, которые в июне находились под контролем России. При этом линия фронта длиной в 1000 километров практически не сместилась. Более того, по некоторым подсчётам, #Украина в ходе «контрнаступа» потеряла по факту даже часть земли, ранее находившейся под её контролем. Впрочем, упорные боестолкновения ещё продолжаются, несмотря на приближение осенней распутицы.

Но вернёмся к отставкам и назначениям. Ранее Виктор Афзалов уже был временно исполняющим обязанности главкома ВКС, когда Сергей Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне специальной военной операции. Занимая эту должность с октября 2022-го по январь 2023-го, он озвучил одно «непростое решение», а вслед затем инициировал целую серию ракетных и дроновых ударов по украинским объектам критической инфраструктуры минувшей осенью и зимой. Ряд западных аналитиков считают, что при всей суровости такой тактики, она позволила ВС РФ выиграть время для усиления своей обороны и сковала действия ВСУ в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

Как бы то ни было, в январе 2023 года командующим ОГВ стал глава Генштаба Валерий Герасимов, а Сергей Суровикин был назначен его «боевым» заместителем. По данным некоторых источников, в новой должности он разработал план операции под условным названием «Бахмутская мясорубка» — её некоторые западные военные эксперты также причисляют к причинам провала летнего контрнаступления ВСУ. Ну а дальнейшие события покрыты туманом. После июньской «передряги», которая потребовала нового экстренного обращения президента России, «генерал Армагеддон» внезапно пропал с официальных радаров и по его поводу поползли обильные слухи. Часть из них впоследствии развеялась как несостоятельные.

И вот теперь поставлена финальная точка. У ВКС России — новый главком, который, впрочем, хорошо знаком личному составу и довольно плохо — широкой публике. Известно, что генерал-полковник Виктор Афзалов служил в главном военно-авиационном штабе России с 2018 года. Ранее командовал силами ВВС и ПВО Восточного военного округа. Затем занимал должности заместителя главкома ВКС России, а также начальника штаба ВКС. Путь от генерал-майора до генерал-полковника занял у него менее пяти лет.

Ну а экс-командующего группировкой войск в зоне СВО недавно заметили с семьёй в одном из подмосковных храмов. На вопрос журналистов о месте службы Сергей Суровикин ответил кратико: «Служу Отечеству. Больше никаких комментариев».

Наверное, это и есть высшая награда для военного?

—