Рупор кремлевской пропаганды: Некомфортный Оруэлл

Некомфортный Оруэлл

Западные либералы задались целью запретить произведения Джорджа Оруэлла, потому что его творчество заставляет их чувствовать себя "некомфортно".

Об этом написало издание Telegraph. По мнению инициаторов запрета произведение "1984" и другие классические книги Оруэлла вредны для общества, потому что сам автор был "садистом, женоненавистником, гомофобом и жестоким человеком":

Основываясь на автобиографических записях жены Оруэлла – Эйлин О'Шонесси, либералы считают, что автор вычеркнул женщин из своего жизненного пути.

Биограф указывала, что Оруэлл был блестящим писателем, но сложным человеком, чья личная жизнь шла вразрез с "порядочностью" его произведений.

Биограф Анна Фандер считает, что Эйлин О'Шонесси, будучи супругой Оруэлла, внесла весомый вклад в творчество писателя, включая помощь в написании "Скотного двора".

По мнению Фандер тьма, которая царит в "1984", отражает состояние души Оруэлла.

Комментарий: Полёту фантазии биографа нет предела, чему, наверное, очень бы удивился сам классик.

"Порядочность – ключевая оруэлловская ценность. Он хотел быть порядочным, хотел, чтобы его считали порядочным, под чем он подразумевал честного человека, одинакового внутри и снаружи" – пишет Фандер.

Далее следует пируэт, согласно которому "Оруэлл был чрезвычайно гомофобен, его сильно привлекали мужчины, и я думаю, что женщины его не особенно интересовали в сексуальном плане".

Однако читатели Telegraph не слишком обращают внимание на плоды фантазии биографа жены писателя.

Их мнение в комментариях достаточно категорично.

"Министерство правды пытается отменить Джорджа Оруэлла".

"Все это хуже, чем мы могли себе представить".

"Оруэлл был прав. Теперь вы видите, как это работает?".

Комментарий: можно не сомневаться, что после прочтения статьи с клеветой на Джорджа Оруэлла, ещё больше людей проявят желание прочесть его произведения.

Правда, если к тому времени писателя не запретят окончательно, а его книги не изымут и не уничтожат.

https://politumor.ru/article/762-na-zapade-pytajutsja-zapretit-dzhordzha-orujella-vidimo-serezno-ih-dostal.html – цинк

Шутки шутками, а ведь сейчас Оруэлл очень актуален и злободневен, при этом его ангсоц очень напоминает современный западный мир кривых зеркал.

Вот уж заглянул в будущее так заглянул. Раньше "1984" называли антиутопией, а оно оказалось предсказанием о будущем. Примерно как у нас "детская книжка" Носова "Незнайка на Луне".

Поэтому при всех специфических особенностях его творчества, изучение Оруэлла крайне важно для понимания того, куда шел и куда в итоге пришел Запад.

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