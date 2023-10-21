 

Водяной пар в стратосфере разрушает озон и способствует глобальному потеплению

21.10.2023, 2:50, Разное
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Водяной пар, находящийся в стратосфере, имеет далеко идущее влияние на окружающую среду нашей планеты. Он не только разрушает озоновый слой, но и усиливает процесс глобального потепления.

Озоновый слой, расположенный в стратосфере, играет важную роль в защите Земли от опасных ультрафиолетовых лучей. Однако, взаимодействие водяного пара с озоном приводит к его разрушению. Молекулы воды реагируют с озоном, вызывая химические реакции, в результате которых разрушаются молекулы озона. Этот процесс постепенно приводит к образованию “дыр” в озоновом слое, позволяя большему количеству ультрафиолетовых лучей проникать на поверхность Земли.

Также, наличие водяного пара в стратосфере усиливает глобальное потепление – процесс, в результате которого увеличивается средняя температура нашей планеты. Прямое воздействие водяного пара на климат вызвано его способностью удерживать тепло в атмосфере. Водяной пар является сильным парниковым газом, который препятствует выбросу тепла от поверхности Земли в космос. Большое количество водяного пара в стратосфере приводит к увеличению парникового эффекта, что в свою очередь вызывает глобальное потепление.


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