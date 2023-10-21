 

Без объяснения причин: заявлено о тотальном срыве Арбениной

21.10.2023, 2:25, Новости дня
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Знаменитая певица преодолела тернистый путь к славе. Широкую популярность звезда обрела после того, как песня “31 весна” попала в ротацию на радио. С тех пор группа “Ночные снайперы” стала одной из известнейших на российской эстраде. А Диана Арбенина смогла получить признание народа.

Многие популярные артисты в прошлом году приняли решение покинуть родные земли по известной для всех причине. Более того, за рубежом они начали специфически оценивать страну, которая их кормила. Что касается Дианы Арбениной, то она, в отличие от своих коллег по цеху, предпочла остаться в России, но ее позиция была не ясна до конца.

В последнее время одним за другим начали отменять концерты группы “Ночные снайперы”. Многие поклонники мечтали попасть на выступление артистки в Республике Марий Эл. Да и сама Диана Арбенина жаждала встречи с аудиторией.

Вчера вновь стало заявлено о тотальном срыве выступления Дианы Арбениной. Концерт в Саратове тоже был отменен без объяснения причин. Как сообщает Царьград, министерство спорта Саратовской области объявило о своем решении на странице одной популярной сети.

Ранее “Дни.ру” писали, что певица объяснила внезапное упразднение ее концерта в другом регионе. Светит ли знаменитости покорение новых высот и маячит ли впереди светлый этап карьеры? Кажется, что Диана Арбенина обязательно справится, благодаря высочайшему таланту и силе духа.


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