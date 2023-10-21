 

Сбежала – и понеслось: известная кинозвезда остро высказалась о России

21.10.2023, 2:25, Новости дня
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За последние полтора года нашу страну покинули десятки знаменитостей. Некоторые из тех, кто годами строил карьеру и зарабатывал в России, решили отвернуться от нее и уехать за границу. В их числе оказалась и известная актриса Яна Троянова, знакомая зрителям по нашумевшему сериалу “Ольга”.

Осенью 2022 года, после окончания съемок финальных эпизодов проекта, артистка в спешке сбежала из страны. Впрочем, звезда и до этого не раз публично высказывала свою позицию, из-за чего ей приходилось сталкиваться с проблемами в карьере. Но если раньше Троянова переживала за репутацию и боялась потерять то, что имеет, то теперь ей беспокоиться не о чем.

Как известно, последние месяцы российская звезда кино устраивает свою жизнь во Франции. Оттуда же она уже долгое время поливает родину грязью. Накануне Яна Троянова дала очередное интервью, в котором остро высказалась как о родной стране, так и о бывших соотечественниках.

Как уточняет “Царьград”, в выпуске на одном из ютуб-каналов Троянова заявила, что Россия ассоциируется у нее с “изнасилованной бабой”. Кроме того, известная кинозвезда не постеснялась оскорбить россиян. Знаменитая актриса отметила, что живущим в РФ людям чужда свобода. По ее мнению, народ нашей страны способен лишь подчиняться, к тому же, страдает от алкоголизма и насилия в семьях.

Вероятно, так категорично против родины артистка была настроена не всегда. Ранее она заявляла, что скучает по России и хочет вернуться. Впрочем, теперь звезду сериала “Ольга” уже вряд ли примут обратно с распростертыми объятиями. Не так давно, как писали “Дни.ру”, свое мнение об уехавших знаменитостях высказал актер Егор Бероев. Он заявил, что Яна Троянова и подобные ей артисты являются несчастными людьми.


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